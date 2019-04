Meghan Markle et le prince Harry déménageront en Afrique avec le royal baby

Le royal baby, qui n'est pas encore né, fera ses premiers pas au Frogmore Cottage, à Windsor. Mais il se pourrait bien qu'il grandisse en Afrique. C'est une information qui provient du très sérieux Sunday Times, qui dit que Meghan Markle et le prince Harry aimeraient partir dès 2020. Ce déménagement est toujours au stade de projet mais une source a dit que ce serait un "scénario probable". Les époux de Sussex partiraient pour "deux ou trois ans", afin de représenter le Royaume-Uni et d'oeuvrer pour des associations caritatives.

L'idée de partir loin de l'attention londonienne provient de Sir David Manning, conseiller spécial des princes Harry et William, qui souhaite ainsi apaiser les tensions avec les époux de Cambridge et "contenir" l'émancipation de Meghan et Harry, qui occupent l'attention médiatique. L'objectif est justement de se servir de cette popularité pour amplifier les actions des ambassadeurs de la jeunesse du Commonwealth.

L'Afrique est un continent qui compte énormément pour le prince Harry. C'est là-bas qu'il fait son premier voyage officiel aux côtés de son père, le prince Charles et de son frère William, lors de la mort de Lady Diana, durant l'automne 1997. Harry a également vécu un an au Lesotho, en 2004. C'est au Bostwana qu'il décide d'emmener Meghan Markle pour les étés 2016 et 2017, loin des caméras.

Il n'est pas rare que les membres de la famille royale s'exilent pendant quelques années pour servir les conseillers de la Couronne. Comme le rappellent des experts au Sunday Times, la reine Elizabeth II (qui vient de fêter ses 93 ans) et le prince Philip avaient vécu sur l'île de Malte durant deux années, à la fin des années 40. En plein Brexit, il est préférable de renforcer les liens du Royaume-Unis avec ceux des pays africains, est-il expliqué.