Meghan Markle enceinte : un inattendu prénom débarque chez les parieurs

Dans quelques jours, la famille royale britannique accueillera un nouveau membre ! Un royal baby très attendu, qui pourrait même en réalité avoir déjà pointé le bout de son nez dans le plus grand secret... Le Royaume-Uni tout entier frémit d'impatience avant la naissance du premier enfant du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Les paris sont ouverts sur le sexe du bébé ainsi que son prénom et affichent un franc penchant pour une fille, que ses parents pourraient appeler Grace...

Le site britannique Ladbrokes permet à ses abonnés de parier sur le sexe du bébé du prince Harry et de la duchesse de Sussex Meghan Markle, ainsi que sur le prénom que les nouveaux parents lui donneront. Les bookmakers misent sur une fille, que le petit frère du prince William et sa femme appelleraient Grace. Diana, en hommage à la défunte Lady Di, est l'autre favori. Cette semaine, un nouveau prétendant assez inattendu s'est cependant glissé dans la liste : le prénom Allegra.

Pour un garçon, Albert, Arthur et Alexander figurent en tête des potentiels prénoms que le prince Harry et Meghan Markle attribueraient à leur enfant. Les futurs parents ont décidé de ne pas connaître le sexe du bébé.

Meghan Markle et le prince Harry attendent paisiblement le grand jour derrière les murs du Frogmore Cottage, où ils ont emménagé il y a quelques mois. En attendant, l'ex-actrice américaine (elle va donner sa nationalité au bébé) de la série Suits et son époux ont célébré un autre heureux événement, le mariage d'Idris Elba et sa compagne Sabrina Dhowre, à qui ils ont offert une oeuvre d'art.

Le cadeau, une image des Connor Brothers telle une couverture de livre, qui met en scène une femme façon star hollywoodienne des années 1950 avec l'inscription "Pourquoi entrer dans le rang quand vous êtes né pour vous démarquer ?", coûte près de 8 000 euros.