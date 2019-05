Meghan Markle, Harry et le bébé : Révélations sur l'accouchement en secret

Info - Meghan Markle a reçu le sacrement du baptême dans le plus grand secret deux mois avant son mariage avec le Prince Harry - Le Prince Harry et Meghan Markle posent à Kensington palace après l'annonce de leur mariage au printemps 2018 à Londres le 27 novembre 2017. Prince Harry and Meghan Markle in the Sunken Garden at Kensington Palace, London, after the announcement of their engagement in London on november 27, 2017.27/11/2017 - Londres