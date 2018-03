Meghan Markle, ses projets de bébé avec Harry : sa remarque qui en dit long...

A 36 ans, comme beaucoup de femmes de son âge qui n'ont pas encore connu le bonheur d'être maman, Meghan Markle a sans doute l'horloge biologique qui la titille un peu. Un désir de maternité qui a transparu dans une petite remarque spontanée qu'elle a faite vendredi 23 mars 2018 lors de leur visite, avec le prince Harry, à Belfast.

Au cours de ce tout premier déplacement du couple en Irlande du Nord, qui faisait suite à de précédentes sorties au Pays de Galles et en Ecosse en guise de mini-tournée du Royaume-Uni avant leur mariage le 19 mai à Windsor, l'ex-actrice de la série Suits a laissé entendre qu'elle avait d'ores et déjà à l'esprit, moins de deux ans après sa rencontre avec le fils du prince Charles, l'idée de fonder une famille. C'est en tout cas la manière dont la presse britannique n'a pas manqué d'interpréter le commentaire qu'elle a adressé, après leur déjeuner romantique dans l'un des pubs les plus fameux de la capitale nord-irlandaise, à un couple qui dirige une société de produits innovants pour bébé : "Je suis sûre qu'à un moment donné, nous aurons besoin de toute la panoplie, c'est adorable", a-t-elle ainsi réagi en découvrant le matelas à langer, le couffin et la petite baignoire permettant la position assise que propose la firme Shnuggle, présente parmi les entrepreneurs et inventeurs rassemblés sur le campus scientifique Catalyst Inc. qu'Harry et elle ont visité dans l'après-midi.

Harry a tout de suite pigé...

Sinead et Adam Murphy, le couple qui a fondé Shnuggle, s'est réjoui de l'intérêt d'Harry et Meghan et de cette réflexion de la future madame Wales. "Avec un mariage imminent, il est probable qu'il y aura un heureux événement dans les années à venir. Pas de pression sur ce gentil couple ! C'est ce qu'il y a de pire quand vous vous mariez, les gens n'attendent que cela", a souligné Sinead. Laquelle a également noté que le jeune couple avait vraiment fait preuve d'un intérêt appuyé pour les produits de sa société, le prince Harry semblant particulièrement curieux de la baignoire : "Je me demande s'il a déjà assisté au bain de son neveu le prince George ou de sa nièce la princesse Charlotte, a-t-elle observé. Dès qu'il a vu le système qui empêche le bébé de glisser, il a saisi. Il a dit : "Oh ? Anti-glissade."" De quoi conforter Meghan pour la suite des événements...

Cette anecdote survient alors que le Daily Mail avançait il y a peu la rumeur qui voudrait que Meghan Markle ait mis une certaine pression sur son futur époux afin qu'il arrête de fumer et réduise sa consommation d'alcool en vue d'être dans une parfaite condition physique pour devenir père de famille. A part ça, comme le disait Sinead Murphy... pas de pression, hein !