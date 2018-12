Meghan Markle : Son clin d'oeil au prince Charles aux British Fashion Awards

Enceinte d'environ cinq mois, la future maman de 37 ans a élégamment souligné son ventre rond dans une robe noir asymétrique en velours (signée Givenchy, sans surprise). En plus de son nouvel affront au protocole avec son vernis sombre, l'ancienne actrice a complété sa tenue d'une paire de sandales dorées à talons, de boucles d'oreilles et de trois bracelets assortis. Des bijoux signés Pippa Small qui ont une signification particulière : ils ont été faits par des artisans de la Fondation Turquoise Mountain à Kaboul, en Afghanistan. Une organisation qui aide les Afghans à reconstruire leur ville et qui a été initiée par le prince Charles en personne en 2006, en collaboration avec le président d'alors, Hamid Karzai.