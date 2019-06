Meghan Markle : Son frère, devenu boxeur, se sert d'Archie pour briser sa garde

Thomas Markle Jr. ne s'avoue pas vaincu : fort de son triomphe sur le ring lors d'un combat de boxe arrêté après que son adversaire l'a frappé dans les parties génitales, le demi-frère de Meghan Markle s'est senti prêt à renverser des montagnes et a tenté, une nouvelle fois, d'appeler la duchesse de Sussex à renouer des liens. Il lui a dédié, ainsi qu'à Archie, le fils qu'elle a accueilli le 6 mai avec le prince Harry, sa victoire... Meghan ferait bien de ne pas baisser sa garde.

Un mois après la conférence de presse organisée le 15 mai à Philadelphie pour annoncer, comme de grands professionnels et avec les intimidations de rigueur, son duel contre Henry "Nacho" Laun, un ami d'enfance de l'acteur Mark Wahlberg, Thomas Markle Jr. a dû finalement faire face à un autre combattant, samedi 8 juin 2019 au Showboat Casino d'Atlantic City, dans le New Jersey. "The Duke" (le duc), comme il a osé se surnommer pour sa carrière de boxeur, a donc affronté Tim Kudgis, un animateur radio de 34 ans qui remplaçait au pied levé Nacho pour ce "combat de célébrités" (hum) pendant que, de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan Markle réapparaissait en plein congé maternité pour la parade Trooping the Colour.

Mais il faut savoir encaisser et, malgré sa technique limitée (la vidéo publiée par le Daily Mail est édifiante...), c'est bien Thomas Markle, 1,90 m pour 120 kg, qui a été déclaré vainqueur par disqualification de son adversaire, coupable de coups portés sous la ceinture. "La première fois, je n'ai pas vraiment senti, mais la deuxième fois, si, ça m'a coupé le souffle", a-t-il déclaré auprès d'un reporter du Daily Mail, justifiant ses difficultés dans la première reprise par le fait qu'il essayait de trouver la bonne distance par rapport à son opposant. Et d'ajouter : "Je débute dans la boxe. Je pense que je m'en suis pas mal sorti pour un homme de 53 ans. J'étais gêné par mon casque, qui m'empêchait de bien respirer, c'est nouveau pour moi. Je serai prêt pour le prochain combat."

Meghan, rappelle-toi que tu as une famille

Mais ce sont d'autres propos recueillis en exclusivité par DailyMailTV qui ont focalisé l'attention : "Meghan, rappelle-toi que tu as un frère et une famille aux États-Unis. J'espère te revoir un de ces jours", a-t-il déclaré, disant vouloir faire la connaissance de son neveu Archie et espérer que ces retrouvailles aient lieu avant le premier anniversaire du petit garçon. Un nouvel appel du pied à sa demi-soeur la duchesse de Sussex, que sa soeur Samantha et lui accusent d'avoir tourné le dos à sa famille. Depuis l'affront de leur non-invitation au mariage royal à Windsor, les deux enfants de Thomas Markle Sr. et de sa première épouse, Roslyn, ne manquent pas une occasion de clamer très publiquement leur désarroi, leur colère ou leur désir de faire la paix, vexés comme des poux de s'être fait claquer la porte de la royauté au nez.

Thomas Markle Jr. a en outre profité de cette publicité pour rétablir une vérité : non, il n'a jamais été SDF, mais il a en revanche vécu quelques semaines à l'hôtel le temps de trouver un logement à Grants Pass dans l'Oregon où, à l'en croire, il est difficile de trouver une maison. Il a enfin indiqué être toujours en contact avec son père Thomas, qui vit au Mexique et "va bien", selon lui.

Quant à sa carrière dans la boxe amateur, difficile de dire de quoi la suite sera faite. Samedi, le promoteur du combat, Damon Feldman, a précisé que Thomas voulait abandonner à la fin du premier des trois rounds d'une minute prévus, diminué par un virus dans les jours précédents. L'équipe médicale était même intervenue pour lui demander s'il allait suffisamment bien pour continuer. La veille, lorsque DailyMailTV lui avait demandé s'il s'était entraîné dur pour ce combat, il avait répliqué en rigolant, une cigarette à la main et une bière dans l'autre : "Ça fait 50 ans que je m'entraîne pour ça."

Cela étant, il a connu son quart d'heure de gloire et brandi une ceinture ainsi qu'un chèque de 1 000 dollars qui ira à l'association Wounded Warriors Project, laquelle vient en aide aux militaires blessés en service. Une cause parmi les plus chères au coeur du prince Harry, ancien officier très impliqué dans ce domaine (Invictus Games, Walking with the Wounded). Un pur hasard ?