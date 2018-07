Meghan Markle : Sublime et attentive au bras du prince Harry pour Mandela

Mardi 17 juillet 2018, Meghan Markle était donc à nouveau en déplacement, en compagnie de son mari le prince Harry, pour se rendre au Southbank Centre's Queen Elizabeth Hall de Londres. Le couple a assisté à l'exposition consacrée au centenaire - précisément ce 18 juillet - de la naissance du regretté Nelson Mandela.

Toujours très scrutée pour ses tenues – son look à Wimbledon, où elle s'est montrée complice avec Kate Middleton a fait fureur en boutique –, Meghan Markle était une fois encore vêtue avec beaucoup de soin, entre chic et décontraction. L'ancienne star de Suits avait ainsi enfilé une robe trench sans manches rose coquille d'oeuf de chez House of Nonie, portait une pochette Mulberry et des boucles d'oreilles Birks tout en étant perchée sur des escarpins Dior. Un look estimé à environ 3 500 euros. Depuis ses débuts en tant que duchesse de Sussex, ses dépenses pour sa garde-robe ont atteint une coquette somme...

Lors de sa visite à l'exposition, qui retrace les grandes lignes de la vie de l'ancien leader sud-africain et figure de la lutte contre l'Apartheid, Nelson Mandela, Meghan Markle s'est montrée concentrée et attentive aux explications. La jeune femme, dont le très étrange père Thomas affirme qu'elle ne va pas bien depuis son mariage, semblait ravie de discuter avec Zamaswazi Dlamini-Mandela, petite-fille de Nelson Mandela, ainsi qu'avec Andrew Mlangeni, un ancien compagnon de route de l'homme politique, lui aussi enfermé pendant des années à Robben Island.

Thomas Montet