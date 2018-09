Meghan Markle : Un célèbre acteur copie son look... pour Halloween !

Que le dressing de la duchesse Meghan de Sussex inspire les femmes, promptes à s'acheter les mêmes pièces ou à copier son style dans le sillage de ses apparitions publiques, n'étonnera personne ; mais qu'il inspire des hommes s'avère en revanche plus surprenant et les adeptes de la série à succès Modern Family vont bientôt en avoir une sacrée illustration !

Alors que la sitcom satirique de la chaîne ABC s'apprête à entamer sur les écrans sa dixième et ultime saison à la fin du mois de septembre 2018, des photos réalisées sur le plateau de tournage montrent l'acteur Eric Stonestreet (Cameron Tucker dans le show) vêtu d'un ensemble rose, coiffé d'une perruque brune et affublé d'un large chapeau, un look de toute évidence directement imité d'après celui de Meghan Markle en juin dernier lors de la parade Trooping the Colour. L'épouse du prince Harry avait alors fait sensation, réalisant à l'occasion de la célébration rituelle du 92e anniversaire de la reine Elizabeth II sa toute première apparition sur le balcon du palais de Buckingham, dans une robe Carolina Herrera et un chapeau Philip Treacy.

Confirmant qu'il s'agit bien d'un pastiche en règle, E! News observe que Jesse Tyler Ferguson, alias Mitchell Pritchett, mari de Cam, dans la série, est pour sa part déguisé en prince Harry pour cette séquence tourné dans le cadre de l'épisode d'Halloween.

Ce n'est pas la seule surprise que la série aux 22 Emmy Awards, qui compte aussi au casting Sofia Vergara, Julie Bowen, Ariel Winter ou encore Ty Burrell, réserve à ses fans pour sa dernière saison : l'un(e) des protagonistes va mourir. "Nous avons affaire à certains événements majeurs dans une vie cette saison. Nous traitons d'une mort, ce qui, à n'en pas douter, est un sujet auquel les familles ont à faire face et, à la télévision, ce n'est pas évident car c'est un sujet grave. Mais cela pourrait paraître inhabituel qu'une famille n'y soit pas confrontée", a expliqué Christopher Lloyd, cocréateur du show avec Steve Levitan. Sans révéler, bien entendu, l'identité du personnage qui disparaîtra - "un événement émouvant qui aura des répercussions durant plusieurs épisodes", a-t-il promis.