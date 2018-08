Mel B bientôt en rehab : Heidi Klum lui apporte son soutien

Tout comme Mel B, Heidi Klum a connu l'épreuve du divorce. Sauf que sa séparation de Seal s'était faite bien plus en douceur que celle de Mel B avec Stephen Belafonte. Proche de l'ancienne Spice girl parce qu'elles occupent toutes les deux la place de jurée dans l'émission America's Got Talent (la version américaine de La France a un incroyable talent), Heidi Klum connaît la fragilité de sa collègue et sait qu'elle entrera prochainement en rehab pour soigner ses problèmes personnels. "Je suis son amie. Je le suis depuis des années. Si elle a besoin de mon aide, je lui ai toujours proposé, elle peut venir me voir et discuter", a réagi le mannequin allemand de 45 ans auprès de People. "Vous savez, on a besoin de ses amis quand on traverse des moments difficiles. Je suis là pour l'aider, peu importe ce dont elle a besoin", a ajouté celle qui est en couple avec le jeune Tom Kaulitz (Tokio Hotel) depuis plusieurs mois.

De son côté, Mel B a tenu à clarifier les raisons qui la poussent à entrer en rehab au mois de septembre, en Angleterre. "Je dois m'occuper de beaucoup de problèmes. Mais je ne suis pas une alcoolique. Je ne suis pas une accro au sexe. J'ai été avec la même personne durant dix ans et c'était un bouleversement, très intense", a-t-elle récemment partagé sur le plateau du The Ellen DeGeneres Show. La star britannique de 43 ans a également indiqué être suivie par un psychologue depuis que le cancer de son père – il en est mort en mars 2017 à l'âge de 63 ans – a été diagnostiqué il y a neuf ans. Lorsqu'elle a annoncé au Sun son entrée en rehab, Mel B avait pourtant reconnu s'aider de la boisson pour oublier ses tourments : "Je suis très honnête sur le fait de boire pour noyer ma peine mais c'est juste une façon pour beaucoup de personnes de cacher ce qui se passe vraiment. Parfois il est trop difficile de surmonter toutes les émotions que je ressens. Mais le problème n'a jamais été l'alcool ou le sexe, c'est bien plus profond que tout ça."

Le traumatisme le plus profond reste son divorce éprouvant avec Stephen Belafonte qui a mis plusieurs mois à se régler.