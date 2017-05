Mel B et sa mère Andrea mettent fin à dix ans de brouille...

Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Alors que Mel B et son futur ex-mari Stephen Belafonte se déchirent, la mère de l'ex-Spice Girl peut se réjouir d'avoir enfin retrouvé sa fille. En témoigne une photo publiée sur les réseaux sociaux, Melanie Brown de son vrai nom et sa maman Andrea ont fini par se réconcilier après dix ans sans se parler.

"J'ai les yeux fermés mais cela ne m'empêche pas de te voir et te sentir, papa. Tu nous manques chaque seconde que dieu fait, à maman, à mes trois filles et à moi. Aujourd'hui, nous nous sommes réunies en l'honneur de l'homme le plus important de nos vies. Repose en paix", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo d'elle et sa mère, ainsi que ses filles Phoenix, Madison et Angel, toutes sur leurs 31.

Depuis son mariage avec le producteur Stephen Belafonte, Scary Spice s'était éloignée de quasiment toute sa famille, sa mère ainsi que son père Martin et sa soeur Danielle y compris. Mais le décès du père de famille, emporté par un cancer au mois de mars dernier, a remis en cause beaucoup de choses. La chanteuse de 42 ans a finalement quitté le père de sa troisième fille, qu'elle accuse de violences conjugales, d'extorsion et de chantage sexuel.

Une séparation qui a ouvert la porte à un espoir de réconciliation entre les deux femmes, brouillées de longue date. "Andrea espère que toute la famille et Mel pourront enfin se retrouver. Ces dernières années ont été longues et difficiles, elle a payé un lourd tribut puisqu'elle n'a pas pu voir sa fille et ses petites-filles grandir mais elle l'a fait pour les bonnes raisons. Finalement, ses soupçons étaient fondés", rapportait le mois dernier un informateur du tabloïd The Mirror.

Le clan réuni ne sera sans doute pas de trop pour soutenir Mel B dans son divorce sordide avec Stephen Belafonte, qui après l'avoir allègrement trompée avec la nounou, et bien d'autres, espère bien la plumer pour s'assurer des jours heureux.