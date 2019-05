Mel B : Transportée à l'hôpital après avoir "complètement perdu la vision"

Mel B a été transportée à l'hôpital, vendredi 17 mai 2019. Selon les informations du Sun, elle aurait perdu la vision d'un oeil, à seulement quelques jours de la tournée très attendue des Spice Girls. La chanteuse de 43 ans serait arrivée à l'hôpital Moorfields, spécialisé dans le traitement des yeux. Elle aurait dit à l'équipe médicale présente sur place qu'elle était "complètement aveugle", ne pouvant "rien voir du tout", après avoir perdu la vision de son oeil droit.

Tout irait déjà mieux si Mel B pouvait voir de son oeil gauche. Seulement, elle a perdu la vision de cet oeil lors d'une chirurgie laser, il y a plus de 20 ans. Il n'est pas clair si le problème dont souffre aujourd'hui Mel B est lié à sa perte de vision passée. Une source proche de la Spice Girl aurait confié au Sun : "Mel est au plus mal. Les autres filles et leurs managers sont très inquiets. Mel était paniquée et criait qu'elle ne pouvait plus rien voir." Mais plus de peur que de mal pour la chanteuse, il est ensuite précisé que Mel B a pu sortir du service ophtalmologique de l'hôpital, après avoir retrouvé la vue. Un porte parole du groupe britannique a déclaré : "Tout est sous contrôle. Mel est impatiente de faire la tournée".

Une tournée de douze dates britanniques est ainsi prévue. Elle commencera le 29 mai 2019 à l'Eihad Stadium de Manchester, pour s'achever à la mi-juin avec trois dates à Wembley, à Londres. Même sans Victoria Beckham, les 600 000 places disponibles de la tournée des Spices Girls se sont vendues en quelques minutes.