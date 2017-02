Mel Gibson aux Oscars : Fier, in love et gaga de son bébé qu'il dévoile en photo

Blacklisté à Hollywood, ruiné par son divorce et embourbé dans un conflit conjugal très médiatisé, Mel Gibson a connu des heures très sombres. Mais ça, c'était avant. L'acteur et réalisateur de 61 ans a pu savourer son retour en grâce et sa victoire, professionnelle et personnelle, ce 26 février lors de la cérémonie des Oscars.

Sa réalisation, Tu ne tueras point, a récolté deux Oscars, certes techniques, mais néanmoins révélateurs de la maîtrise de son film : ceux du mixage son et du montage. De quoi renforcer le statut de cinéaste de Mad Mel, après les attaques dont avaient fait l'objet ses oeuvres précédentes, La Passion du Christ notamment. Pas de récompense néanmoins pour son acteur principal, Andrew Garfield, qui a dû s'incliner devant Casey Affleck et le mélodrame Manchester by the Sea.

Côté vie privée, elle est au beau fixe pour le père de neuf enfants : sept avec son ex-femme Robyn, une petite fille avec la pianiste Oksana Griegorieva et un petit garçon avec son actuelle compagne Rosalind Ross (de trente-cinq ans sa cadette). Mel Gibson a profité de son passage sur le tapis rouge pour dégainer son smartphone et montrer une photo adorable de son bébé de 1 mois !