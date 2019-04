Mélanie Bernier, Alice Isaaz et Lolita Chammah ont craqué "Face à la nuit"

Face à la nuit (Cities of Last Things), long métrage du réalisateur malaisien Wi-ding Ho, a remporté samedi 6 avril 2019 le Grand Prix de la 11e édition du Festival international du film policier de Beaune, rapporte l'AFP. Ce long métrage raconte les péripéties d'un homme dont la vie ordinaire va basculer après trois nuits à traverser un monde interlope. Il est sur le point de commettre l'irréparable, mais son passé va le rattraper. Les actrices Mélanie Bernier, Agathe Bonitzer, Lolita Chammah et Alice Isaaz, la réalisatrice Tonie Marshall, les comédiens Louis-Do de Lencquesaing et François Civil, ainsi que le réalisateur Nicolas Saada ont formé le jury présidé par Benoît Jacquot – qui vient de signer Dernier Amour avec Vincent Lindon. L'an dernier, sous la présidence de Lambert Wilson, c'est le film The Looming Storm du Chinois Dong Yue qui avait été sacré.

Le prix du Jury a été remis au film philippin Alpha – The Right to Kill, une plongée dans la lutte antidrogue à Manille où un policier et un indic tentent de faire tomber un influent trafiquant de drogue, mais aussi à Piranhas du réalisateur italien Claudio Giovannesi. Ce film, tiré du roman de Roberto Saviano et prix du meilleur scénario à Berlin, raconte la fascination d'un groupe d'adolescents pour les parrains de la Camorra à Naples.

Le prix Spécial police, dont le jury est composé de professionnels des forces de l'ordre français et étrangers, a consacré le film colombien Les Oiseaux de passage de Cristina Gallego et Ciro Guerra, tandis que le prix Sang neuf, dédié à de jeunes réalisateurs, a été remis à l'Américain S. Craig Zahler pour Dragged Across Concrete.

Le prix de la Critique est revenu quant à lui au film El Reino (The Realm) du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen, déjà primé à Beaune en 2017 par le prix Sang neuf – jury présidé par Samuel Benchetrit – pour un autre long métrage Que Dios nos perdone (Que Dieu nous pardonne).

Rendez-vous incontournable des cinéphiles gourmands de polars, le festival bourguignon, qui a débuté mercredi, s'est terminé ce dimanche 7 avril en présence notamment de deux invités d'honneur, les réalisateurs Fatih Akin (In the Fade, avec Diane Kruger) et Nicolas Winding Refn (Drive avec Ryan Gosling). On notera la présence de Claude Lelouch au Festival, lui qui a créé dans la région de Beaune ses Ateliers du cinéma.