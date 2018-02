Mélanie Bernier maman : Tendre photo pour fêter l'arrivée de son premier bébé

C'est sur le tapis rouge de la soirée des 30 ans de l'association des Petits Princes au cirque Phénix à Paris le 24 novembre que Mélanie Bernier avait dévoilé son ventre arrondi de future maman. Visage radieux et joli baby bump, l'actrice que les spectateurs ont apprécié dans Les Gamins ou encore Le Bonheur des ogres était au top et a continué de l'être à chacune de ses apparitions mondaines.

Un nouveau chapitre pour l'artiste qui se confiait avec humour à notre micro sur sa vie sentimentale en 2015 : "Tinder par exemple, j'ai plein d'amis qui y sont et qui me disent 'non mais c'est super, tu devrais...', mais je suis incapable de me mettre là-dessus, parce que ça ne me donne pas assez envie." Aujourd'hui, elle a trouvé l'amour et s'apprête à fonder une famille ! Un temps en couple avec le comédien Jonathan Cohen, Mélanie Bernier reste très discrète sur sa vie privée et l'on ne connaît pas l'identité du futur papa.

Préservant son jardin secret, Mélanie Bernier fait exploser son talent dans le film d'aventures avec Kev Adams Tout là-haut et dans la douce comédie dramatique Simon et Théodore, avec Félix Moati.