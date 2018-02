Mélanie Laurent maman: "Avec un enfant, on n'a pas le droit d'être mélancolique"

Mélanie Laurent se lâche et montre une autre facette de son jeu d'actrice en participant à la comédie Le Retour du héros de Laurent Tirard, où elle donne la réplique à Jean Dujardin. Dans ce film, elle incarne la droiture morale et le sérieux face à un capitaine d'opérette ridicule et lâche. Dans cette interview pour le magazine La Parisienne, la talentueuse blonde de 34 ans qui a tourné avec Quentin Tarantino (Inglourious Basterds) et qui a réalisé quatre longs métrages – le dernier est Plonger – se décrit comme une femme sérieuse dans les combats qu'elle mène mais qui ne l'est pas du tout dans la vie. Et pour son fils, elle est une maman aussi sereine que déterminée.

La prunelle de ses yeux, son fils Léo, 4 ans (dont le père est un technicien du cinéma rencontré en 2011 sur le tournage du film Requiem pour une tueuse), est sa priorité et elle combat pour lui pour un environnement meilleur. Dans la revue, elle se confie sur les moments qu'elle passe avec lui.

"Comme je suis une éternelle insatisfaite, je me projette sur ce que je dois faire, je ne suis jamais 'cool'. Sauf quand je pars en Bretagne pour me ressourcer, ou lorsque je m'occupe de mon fils. Avec un enfant, on n'a pas le droit d'être mélancolique. Mon fils m'apprend le carpe diem. Je passe 80% de mon temps à penser à lui, à nous. Il s'adapte bien", confie Mélanie Laurent à La Parisienne. La belle trentenaire a trouvé son équilibre avec sa famille, pilier de choix pour l'entourer notamment face à la pression du métier et les "haters" qui n'ont pas été tendres avec elle il y a quelques années.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine La Parisienne de février 2018

Le Retour du héros, en salles le 14 février