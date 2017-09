Mélanie Thierry embrasse Raphael qui l'a mise au défi, encouragée par leur fils

Le 22 septembre, Raphael dévoilera son nouvel album, Anticyclone, sur lequel figure le single L'Année la plus chaude de l'année. Sur cet album qu'il a réalisé avec Gaëtan Roussel (Louise Attaque) se trouve une chanson particulière : La question est why. En effet, sa compagne depuis quinze ans et mère de ses deux fils – Roman (9 ans) et Aliocha (3 ans et demi) – Mélanie Thierry offre son timbre délicat au morceau. Un défi pour l'actrice que son amoureux a enfin réussi à convaincre de chanter. Sur Instagram, la jolie blonde a fait part de son impatience face à la sortie du disque, avec une tendre photo où elle embrasse l'artiste, entourée par l'un de leurs garçons.