Meryl Streep "hypocrite" selon Rose McGowan : Elle lui répond...

Samedi 16 décembre, Rose McGowan publiait un pamphlet à l'encontre des actrices complaisantes et silencieuses à l'égard du cas Harvey Weinstein. La comédienne de Charmed, qui avait été agressée sexuellement par le tycoon et producteur hollywoodien, s'en prenait notamment à Meryl Streep. Après avoir effacé le tweet qui contenait sa diatribe, Rose McGowan a pourtant eu une réponse de la part de l'iconique actrice hollywoodienne.

Pour rappel, dans sa lettre, Rose s'en prenait aux actrices "comme Meryl Streep qui ont joyeusement travaillé pour Le Monstrueux Porc" et qui ont indiqué qu'elles "porteront du noir aux Golden Globes pour protester silencieusement". Pour elle, leur "SILENCE est LE problème". "Vous accepterez une fausse statuette et ne produirez aucun changement. Je méprise votre hypocrisie", avait lâché l'ex de Marilyn Manson.

Moins de 48 heures plus tard, Meryl Streep a réagi. Alors certes, elle a brisé le silence bien plus rapidement que pour l'affaire Weinstein, mais il y a une explication à cela. "Je voulais qu'elle sache que je ne savais pas pour les crimes de Weinstein, pas dans les années 1990 quand il l'a attaquée, non plus durant les autres décennies pendant lesquelles il a pris d'autres femmes pour cible", a-t-elle assuré dans une autre lettre. Et d'ajouter : "Je n'ai pas sciemment gardé le silence. Je ne savais pas. Je n'ai pas tacitement soutenu ces viols. Je ne savais pas."

Il avait beaucoup plus besoin de moi que je n'avais besoin de lui, et il s'est assuré que je ne sois au courant de rien

La grande comédienne de 68 ans a également confié avoir été "blessée d'être attaquée par Rose McGowan" et s'oblige à se justifier en détails. Jamais agressée par le mogul, elle assure que "tous les acteurs, actrices et réalisateurs dont les films qui ont été distribués par HW ne savaient pas qu'il agressait les femmes, ou qu'il a violé Rose dans les années 90 ainsi que d'autres femmes avant et après". "Pas jusqu'à ce qu'elles nous le disent", précise-t-elle. "Il avait beaucoup plus besoin de moi que je n'avais besoin de lui, et il s'est assuré que je ne sois au courant de rien", croit savoir l'actrice aux 3 Oscars et 9 Golden Globes.

À lire Meryl, on peut imaginer que Rose McGowan se trompe d'ennemi. "J'espérais qu'elle m'appellerait, elle ne l'a pas fait. J'espère donc qu'elle lira ce message. Je suis vraiment désolée que Rose me voie comme une adversaire car nous nous battons toutes les deux, avec toutes les autres femmes de notre industrie, contre le même ennemi : ce statu quo qui voudrait que l'on retombe à cette époque où les femmes était utilisées, agressées et privées de prendre des décisions au plus haut niveau", écrit la star.