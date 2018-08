Meryl Streep : Sa sublime demeure de New York en vente pour 24,6 millions !

Meryl Streep a-t-elle besoin de liquidités ? Alors que sa fortune est estimée aux alentours de 90 millions de dollars, la star de 69 ans pourrait bien faire grossir un peu plus encore son patrimoine. L'agence immobilière Douglas Elliman a été chargée de la mise en vente de son appartement new-yorkais.

Situé dans l'immeuble River Lofts, dans le quartier de TriBeCa à Manhattan, l'appartement possède une surface habitable de presque 370 m². Il contient quatre chambres à coucher, quatre salles de bain, une cuisine équipée et des balcons avec vue panoramique sur New York et notamment sur l'Hudson River. L'appartement est accessible via un ascenseur privé et le bâtiment peut compter sur un service de conciergerie, une salle de sport, un parking, un portier...

Meryl Streep, actuellement au cinéma dans le second volet de Mamma Mia !, possède avec son mair le sculpteur Don Gummer une maison dans le Connecticut et une autre à Los Angeles, achetée l'an dernier pour 3,6 millions de dollars.

Thomas Montet