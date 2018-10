Meurtre d'Hélène Pastor : Coup de théâtre bouleversant au procès...

Alors que la cinquième et dernière semaine du procès s'est ouverte à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, que le tribunal doit entendre les plaidoiries de la défense, un coup de théâtre bouleverse la partie civile, mardi 16 octobre 2018. Principal accusé dans la mort de la milliardaire Hélène Pastor, son "gendre" Wojciech Janowski, reconnaît par la voix de son avocat avoir commandité l'assassinat.

LeFigaro.fr ajoute : "M. Janowski affirme qu'il n'a pas ordonné le meurtre, perpétré simultanément, de Mohamed Darwich, 54 ans, chauffeur et majordome de la milliardaire monégasque."

Depuis un mois se tient le procès de dix personnes soupçonnées de l'exécution d'Hélène Pastor et de son chauffeur Mohammed Darwich à Nice en mai 2014. La première est une femme d'affaires respectée et une héritière discrète. Elle travaillait avec ses deux enfants, Gildo Pallanca Pastor et Sylvia Pastor, qui se sont portés partie civile dans ce procès. Durant sa garde à vue en juin 2014, le compagnon de Sylvia, père de l'une de ses filles, avait avoué avant de se rétracter fermement. Depuis, Sylvia et son frère Gildo tentent de comprendre.

Retour aux aveux

La semaine dernière, la vidéo des aveux de Wojciech Janowski a été diffusée lors du procès. Alors qu'il disait avoir été malmené durant sa garde à vue, la cour a découvert des images qui contredisaient toutes ses déclarations. Vendredi 12 octobre, à l'issue de sa plaidoirie, l'avocat général Pierre Cortès a réclamé aux jurés de la cour d'assises la perpétuité ainsi qu'une période de sûreté de vingt-deux ans. Janowski aurait selon lui tué pour "l'argent" (qui ne manquait pourtant pas dans le foyer) et "par soif de reconnaissance" dans la société monégasque. "Janowski a crevé le plafond de l'indélicatesse en payant des tueurs à gages à sa solde avec l'argent de sa compagne."

C'est à son coach sportif Pascal Dauriac que l'accusé a demandé d'organiser cette exécution. L'avocat général a requis trente ans de réclusion contre ce dernier. Son avocat Me Jean-Robert Phung a plaidé lundi, insistant sur l'influence qu'exerçait Janowski, brillant et charismatique, sur son client.

Accablé par les preuves matérielles qui ont à plusieurs reprises bouleversé Sylvia Pastor, contredit par la vidéo de ses premiers aveux, et pointé du doigt par Pascal Dauriac et les autres accusés, Wojciech Janowski avoue de nouveau. Ce revirement de dernière minute peut-il jouer en sa faveur ? Ses avocats doivent plaider ce mardi. Verdict mercredi.