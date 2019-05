Michael Jackson: Ses fils Prince et Blanket se lancent dans un projet surprenant

Pour leur première vidéo, les frères Jackson junior se sont attaqués au blockbuster de l'année avec Avengers : Endgame, le dernier volet de la saga Marvel qui bat tous les records en salle à travers le monde. Un choix de film qui convient tout particulièrement à Blanket (qui se fait désormais appeler Bigi), tant l'adolescent se montre passionné et bavard sur les différents personnages de la franchise, au détour de quelques bouchées de pizza. Une aisance qui contraste avec l'image de garçon timide qu'il renvoie depuis la disparition de son père en 2009. En attendant de connaître les prochains films revus par le clan Jackson, reste à guetter une éventuelle participation du troisième enfant de Michael Jackson, sa fille Paris, qui, dans un genre plus baba cool, se consacre à la musique et à quelques contrats d'égérie.