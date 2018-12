Michèle Bernier grand-mère : Rare photo avec les jumeaux de Charlotte

Michèle Bernier était samedi 8 décembre à l'honneur dans l'émission de Karine Le Marchand, Une ambition intime. Elle y a évoqué son rôle de grand-mère et, pour illustrer ses propos, une photo d'elle et de ses petits-enfants a été dévoilée.

Charlotte Gaccio, file de Michèle Bernier et Bruno Gaccio, a donné naissance il y a huit mois à des jumeaux. Un garçon et une fille prénommés Zoé et Roméo. Alors que sur les réseaux sociaux la maman n'a posté que des clichés de ses enfants pris de dos, dans l'émission diffusée sur M6, on peut voir la grand-mère Michèle poser entre les jumeaux. Une photo rare et tendre à la fois.

"Ça m'embête moins de vieillir depuis que je suis grand-mère. De les voir, ça m'a mis une énergie de dingue. Ça me donne une patate d'enfer", a confié l'actrice de 62 ans à Karine Le marchand. Très famille, Michèle Bernier a aussi raconté que le suicide de sa mère avait eu des conséquences sur ses rapports avec ses petits-enfants : "Quand je suis devenue maman, je me suis dit : 'Merde, je n'ai pas ma mère avec moi et j'aurais tellement aimé que mes enfants la connaissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une grand-mère archiprésente."

Grand-mère très présente, elle a aussi une relation exceptionnelle avec Charlotte et son fils Enzo : "C'est un tel lien. Charlotte dit qu'on est des koalas et c'est vrai. On est ensemble. Avec Charlotte, on finit la même phrase. Quand je suis avec Enzo, je sais qu'on va rire de la même chose. C'est un truc de dingue et ça a toujours été comme ça. C'est passionnel."

Dans ce numéro d'Une ambition intime, Michèle Bernier a également évoqué sa rupture avec Bruno Gaccio.