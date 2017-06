Michelle Williams, proche d'un producteur hollywoodien... Nouveau boyfriend ?

Temporairement installée en Italie, où elle vient de débuter le tournage du prochain film de Ridley Scott All the Money in the World aux côtés de Kevin Spacey et Mark Wahlberg, Michelle Williams a été aperçue lundi 19 juin dans les rues de Rome, rayonnante et souriante.

Vêtue d'une robe orange Reformation, l'actrice de 36 ans n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée du producteur Kevin Walsh. Proche, le duo venait de partager un repas au restaurant Pierluigi lorsqu'il a été photographié par les paparazzi.

Très vite, les premières rumeurs ont circulé : la pétillante blonde révélée à la fin des années 1990 dans la série Dawson a-t-elle un nouvel homme dans sa vie ? Aux dernières nouvelles, Michelle Williams fréquentait l'écrivain Jonathan Safran Foer, qu'elle avait rencontré au cours de l'été 2015. Difficile de savoir si la star hollywoodienne, réputée pour sa discrétion, est toujours en couple avec le romancier ou non.

Une chose est sûre, la belle égérie Louis Vuitton n'est vraisemblablement pas en couple avec Kevin Walsh. Contacté par le magazine People (qui publie une photo), l'entourage proche de la jeune femme a confirmé qu'ils entretenaient seulement "une relation strictement professionnelle". S'ils paraissent aussi complices, c'est parce qu'ils se connaissent bien : Michelle Williams et Kevin Walsh avaient déjà collaboré ensemble sur le film Manchester by the Sea, film dramatique sorti en 2016 et qui avait récolté plusieurs nominations aux derniers Oscars (Casey Affleck, frère de Ben, avait d'ailleurs raflé la statuette du meilleur acteur). Tout s'explique...