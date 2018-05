Miley Cyrus, Paris Jackson, Selena Gomez... La nouvelle génération brille au Met

S'il y a les habitués au Met Gala, entre les toujours spectaculaires Madonna et Sarah Jessica Parker, la jeune garde n'était pas en reste lundi 7 mai pour l'édition 2018 de l'événement mode le plus prisé au monde. Le tapis rouge a été le théâtre d'un défilé des jeunes stars et idoles des jeunes telles que Miley Cyrus et Selena Gomez.

La première a fait crépiter les flashs dans une affolante robe. Si cette dernière n'avait pas grand-chose à avoir avec le thème de la soirée, celui de l'exposition "Corps célestes : Mode et imagerie catholique" qu'accueillait le Metropolitan Museum of Art, Miley n'a pas manqué d'attirer le regard avec ce décolleté plongeant. La popstar et ex-bébé Disney portait une tenue Stella McCartney qui sublimait notamment sa magnifique chute de reins dans une robe qui rappelait étrangement celle de Mireille Darc signée Guy Laroche dans le film Le Grand blond avec une chaussure noire. La créatrice britannique a également habillé une autre teen idol, Paris Jackson, posant avec elle et Miley.

Dans la foulée, c'est Selena Gomez qui a fait augmenter le nombre de décibels. Un an après avoir fait au Met Gala sa première apparition au bras de son ex The Weeknd, la chanteuse et actrice arborait une robe blanche lui conférant un doux côté angélique. On ne pouvait pas en dire autant de Shailene Woodley (Divergente), moins classique dans le style et plus badass, avec sa tenue esprit métallique signée Ralph Lauren (une minirobe qui a nécessité 50 heures de travail et 12 artisans).

On a également croisé Cara Delevingne qui, du haut de ses 25 ans, commence à être une habituée du Met. Discrète, la complice de Paris Jackson – il se murmure qu'elles sont un peu plus que copines... - rayonnait dans une robe Dior jouant avec la transparence. Non loin d'elle, Ariana Grande troquait son côté sexy pour embrasser une dimension bien plus virginale. L'interprète du tube No Tears Left to Cry arborait une tenue Vera Wang sur laquelle on distinguait en imprimé Le Jugement Dernier, l'une des fresques de Michel-Ange que l'on peut admirer en vrai sous la chapelle Sixtine au Vatican.

Enfin, toujours dans la jeune garde, sous les yeux de l'ancienne génération des teen idols symbolisée par Ashley et Mary-Kate Olsen, le Met Gala avait confié Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Nick Jonas, Kylie Jenner, Jaden Smith, Cardi B (enceinte) ou encore les stars de la petite lucarne, Katherine Langford (13 Reasons Why) et Emilia Clarke (Game of Thrones).