Miss et chirurgie esthétique : Deux reines de beauté ont craqué !

Même les Miss ont des complexes. Comme le révèlent nos confrères de Public, Florence Moustier, Miss Nationale Provence 2014, et Pauline Thuilliez, Miss Nord Pas-de-Calais 2015 et finaliste de Miss Nationale 2015, sont passées par la case chirurgie esthétique. En Tunisie, devant les caméras de Star 24 et Gonz Médias pour l'émission Zéro Complexe, qui suit des personnalités à l'occasion des interventions qu'elles décident de subir, elles ont corrigé ce qu'elles considéraient comme des défauts physiques.

Florence Moustier a sauté le pas afin de s'offrir de nouvelles fesses. "Le fait d'être black et de ne pas avoir de fesses, c'est un complexe, c'est frustrant, explique-t-elle dans l'émission. Quand je suis avec mes copines européennes qui en ont plus que moi, oui, franchement, c'est frustrant." Et d'ajouter : "Il y a des gens qui préfèrent les personnes très minces, moi je préfère avoir beaucoup plus de formes."

Quant à elle, Pauline Thuilliez a subi une rhinoplastie pour "[se] sentir mieux dans [sa] tête pour le reste de [sa] vie". "Quand je suis en groupe, j'ai peur parce que je me dis que les gens autour de moi vont forcément regarder mon nez (...). Ça m'a rendu malheureuse", lance-t-elle.

Mais les deux reines de beauté ne sont pas les seules à être passées sur le billard. Vanessa, candidate des saisons 3 et 9 de Secret Story (TF1 et NT1), a eu recours à une augmentation mammaire. Maéva, candidate de Secret Story 10 (NT1), a elle aussi augmenté la taille de sa poitrine, et a subi une liposuccion du ventre. Loana, grande gagnante de Loft Story 1 (M6), a été opérée pour une sleeve gastrectomie.

De son côté, Ludivine Birker, aperçue dans Les Princes de l'amour 4 (W9), a enchaîné les interventions. L'ex-amoureuse de Julien Castaldi a subi une augmentation mammaire, une liposuccion du ventre, la pose de facettes en céramique sur les dents, des injections d'acide hyaluronique dans la ride du lion, une augmentation du volume de sa lèvre supérieure et un vampire lift du visage.