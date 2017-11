Miss France 2018 : Les "bonnes manières" rappelées aux prétendantes !

Les prétendantes au titre de Miss France 2018, aussi belles soient-elles, se doivent d'être des ambassadrices irréprochables à la pointe de l'élégance !

Afin de les aider à maîtriser sur le bout des doigts les règles de savoir-vivre – lors de dîners officiels par exemple –, le comité propose notamment aux trente jeunes femmes actuellement en voyage de préparation en Californie des cours de "bonnes manières" menés par l'expert Jérémy Côme.

Ainsi, quand elles ne survolent pas la vallée de Coachella en Montgolfière ou qu'elles ne prennent pas la pose au milieu du parc national Joshua Tree, les Miss apprennent notamment à manger des huîtres dans les règles de l'art, à ne jamais, Ô grand jamais tartiner du foie gras ou, toujours très utile, à ne pas froisser un hôte quand on n'apprécie pas son plat...

Dans les coulisses de ce voyage Miss France, Purepeople.com a interrogé Jérémy Côme en marge de ses cours afin qu'il nous dresse un petit bilan des forces et des faiblesses de nos jolies Miss !

Quel est le rôle de "Monsieur bonnes manières" dans ce voyage de préparation ?

Le but de mon intervention auprès d'elles, c'est de leur dire : 'Vous allez passer un an à être en représentation et à échanger avec des gens, ça peut être du stress, moi je viens vous enlever ce stress'. Je leur donne des tuyaux pour trouver de l'assurance, pour maîtriser l'art de la conversation notamment devant des assemblées – que ce soit pour remettre un prix aux NRJ Music Awards ou pour participer à l'inauguration d'un musée en local –, pour avoir une bonne posture quand on est face à quelqu'un... Tout ça n'est pas forcément évident, certaines filles ne sont pas préparées à parler en public.

Que doit faire une Miss pour briller en société ?

Elle doit savoir être chaleureuse, ponctuelle, soignée. Je trouve que pour certaines, c'est encore un peu limite. Elles doivent être au service de la cause parce que si être Miss France est une chance, c'est aussi un devoir. Le maître mot aussi pour elles, c'est que pendant un an, il faut qu'elles prennent du plaisir. Elles sont jeunes, elles sont stressées, mais il faut qu'elles arrivent à allier devoir et plaisir.

Les 30 prétendantes de cette année ont-elles, de base, des bonnes manières ?

Il y a trois catégories. Il y a celles qui en ont, il y a celles qui ont une super base et qui sont intéressées et puis il y en a, à la marge, quelques-unes qui sont là pour 'kiffer' même si je n'aime pas l'expression. Cependant, je trouve qu'elles ont toutes globalement un niveau, elles sont intéressantes, elles sont motivées, elles ont des choses à raconter. Très franchement, je n'en ai pas vu une seule sur les trente prétendantes qui soit antipathique.

Quels conseils donnez-vous aux Miss – qui seront amenées à multiplier les dîners officiels – pour leur apprendre à briser la glace avec des inconnus ?

Il faut avoir en tête des sujets bateau. Le dernier film qui cartonne par exemple, 'Est-ce que vous avez vu ce film ?', mais elles doivent aussi se renseigner sur ce qui s'est passé dans la ville ou dans la région dans laquelle elles se rendent. Elles passent suffisamment de temps dans les voitures, dans les trains, dans les avions, elles sont accrochées à leur téléphone, il faut qu'elles aillent regarder l'actualité de la région. Si vous lancez un sujet comme ça, la personne se dit 'Elle s'intéresse à nous' et en plus ça va leur éviter à elles les questions du type 'Alors ça fait quoi d'être Miss ?' ou 'Elle est comment Sylvie Tellier ?'. J'ai le sentiment qu'elles ont compris ça. Elles sont toutes jolies, il faut qu'elles donnent du fond à la forme.

Que faut-il éviter de dire à ses voisins de table ?

Il ne faut pas parler de soi. Globalement, elles n'ont pas besoin de parler d'elles puisqu'on sait qu'elles sont Miss. On ne demande jamais à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie. D'expérience, au bout d'un quart d'heure, on sait ce que l'autre fait parce qu'il le dit. Il faut qu'elles prennent conscience que si elles sont entre deux personnes et qu'elles ont plus d'affinités avec l'une ou l'autre, il faut quand même partager son temps de parole avec les deux. En gros, quand tu es Miss France, tu es normalement placée à la droite de la personne la plus importante, on dit toujours qu'il leur faut parler en priorité à la personne de gauche.

Quelles sont les règles des bonnes manières à table qui les surprennent le plus ?

Ce qui les surprend le plus, c'est le pain, elles ne savaient pas s'il fallait prendre celui de droite ou celui de gauche, elles le prenaient un peu au hasard [Il faut prendre celui de gauche, NDLR]. Elles ne savaient pas que la salade se mangeait sans couteau mais seulement avec la fourchette. Pour 'Qui entre en premier dans un restaurant ?', globalement elles disaient 'C'est l'homme', ce qui est la bonne réponse mais quand je demandais 'pourquoi ?' elles répondaient 'Parce que c'est lui qui va payer', ça me fait beaucoup rire. Aussi, quand j'ai demandé à quelle heure elles devaient arriver après avoir reçu un carton d'invitation indiquant '20h", elles disaient 19h30 ou 19h45. 80% du temps, elles arrivent avant alors que la règle c'est un quart d'heure après ! C'est le quart d'heure mondain que l'on laisse à la maîtresse de maison pour se préparer. Elles étaient aussi persuadées qu'il fallait venir avec un cadeau alors que la règle c'est pas de cadeau, elles ont le sentiment que c'est malpoli. On peut faire livrer des fleurs avant ou après le dîner. Aussi, il ne faut jamais arriver avec une bouteille de vin, car l'hôte a normalement déjà prévu ce qui s'accordait avec son menu et il ne faut pas venir avec une bouteille de champagne fraîche car ça veut dire que vous comptez la boire, sauf que vous pouvez mettre mal à l'aise votre hôte si lui n'avait pas prévu de champagne et que vous êtes 10 à table !

Si une Miss n'aime vraiment pas un aliment qui va être présenté, que peut-elle faire pour ne pas froisser son hôte ?

Je leur ai dit 'Si jamais il y a des choses que vous ne voulez pas manger, la chose à faire c'est de dire que vous êtes intolérante à cet aliment'. Parce qu'être intolérant à un aliment, ça met en cause votre intimité pratiquement, comme vous pourriez être malade si vous en mangiez, on se dit 'la pauvre'. Et si jamais c'est un repas officiel, il faut le signaler dès que vous voyez le menu pour laisser éventuellement le temps aux cuisines de te faire un plat de substitution.

L'élection de Miss France 2018, c'est le 16 décembre 2017 à 21h sur TF1 !

Julien Perret