Miss France : Sylvie Tellier répond aux accusations de triche d'Océane L'Hoste

Après avoir répondu à Purepeople concernant la polémique de la coiffure de Miss Martinique, Sylvie Tellier s'est exprimée auprès de nos confrères de Gala concernant celle sur l'affaire d'une supposée tricherie lors de l'élection de Miss Aquitaine.

"Nous ne pouvons pas contester que certaines Miss disposent de plus de soutien dans le public que d'autres jeunes femmes puisque la vente des places est ouverte à tous. C'est la raison pour laquelle nous faisons intervenir un jury et plaçons l'élection sous contrôle d'huissier", a confié a directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation dans un premier temps.

Et de poursuivre : "Je peux comprendre la déception de Mademoiselle Océane L'Hoste ainsi que d'autres candidates n'ayant pas réussi à remporter le titre de miss Aquitaine. Elles n'ont pas la chance de vivre cette magnifique aventure Miss France, cependant leur tentative pour entacher l'élection de Cassan­dra Jullia, qui représente la région, ne leur rapportent pas la couronne de miss Aqui­taine. Cette polémique n'a pas lieu d'être."

Pour rappel, Océane L'Hoste, destituée le 30 octobre dernier de son titre de Miss Bordeaux 2017 "compte tenu des clichés dégradants et provocateurs que celle-ci a répandus sur les réseaux sociaux" alors qu'elle était déjà Miss, avait accusé le comité de manipulation et d'hypocrisie, par le biais d'une publication sur Facebook.

Océane a assuré que l'élection Miss Aquitaine 2017 était truquée, un témoignage très précis appuyé par d'autres participantes. "On me dit ouvertement que j'ai beaucoup plus mes chances que les autres de gagner ce concours. On a comparé nos messages entre les miss, les messages qu'on recevait de ceux qui s'occupent de cette élection, et j'ai bien vu que j'ai été favorisée par rapport à d'autres, le favoritisme est-il normal dans ce genre d'élection ?", a-t-elle notamment écrit. Elle a ensuite révélé la lettre que d'autres Miss et elle ont envoyé à Sylvie Tellier.