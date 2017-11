Miss Monde 2017 : Aurore Kichenin pénalisée par une question ? Elle réagit

Aurore Kichenin a fait mouche lors de l'élection Miss Univers 2017 qui se déroulait le 18 novembre dernier, en Chine. La première dauphine de Miss France 2017 Alicia Aylies a terminé 5e au classement, elle est donc la quatrième dauphine de la gagnante, l'In­dienne Manu­shi Chhil­lar.

Mais selon Thierry Mazars, délégué du comité Miss France de l'Hé­rault, Aurore Kichenin aurait pu remporter Miss Monde si elle n'avait pas été troublée lors de la fameuse épreuve de la question. Un avis sur lequel la jolie brune s'est exprimée pour la première fois, au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs.

"Cette question m'a beaucoup perturbée. Avec le stress et le fait de devoir parler anglais, j'ai un peu paniqué et je n'ai pas su me rattraper. Après, si cela a joué sur mon classement, je n'en sais rien", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, on lui a demandé "Quelle [avait été selon elle] la meilleure invention du monde ?". Et, probablement très stressée, l'étudiante en langues étrangères appliquées a eu bien du mal à répondre du tac-au-tac et à formuler sa réponse correctement.