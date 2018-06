Monica Bellucci et Naomi Campbell, mannequins stars pour Dolce & Gabbana

Ce 16 juin 2018, la marque Dolce & Gabbana a dévoilé sa nouvelle collection homme pour la saison printemps-été 2019. Pour l'occasion, la maison italienne a fait appel à deux égéries prestigieuses pour son défilé présenté à la Fashion Week de Milan. Sans surprise, Naomi Campbell a fait une apparition remarquée sur le podium. Après avoir longtemps été l'un des mannequins favoris de la griffe, le top devenu une amie proche du duo de créateurs s'est glissé dans un tailleur pantalon rayé, mariant noeud papillon et sandales à strass.

Autre personnalité à avoir prêté sa silhouette le temps d'un défilé, Monica Bellucci a également joué les mannequins stars pour un événement hommage à la diversité. Aux côtés de modèles senior, de couples gays et hétérosexuels, ou de parents avec enfants, l'actrice de 53 ans portait un costume noir avec veston boutonné et chemise immaculée. La mère de Deva et Léonie a ainsi nonchalamment remonté le podium, perchée sur d'impressionnants talons jouant avec sensualité sur les codes du masculin-féminin.

Le jour même, la marque italienne a présenté dans la foulée sa collection de sous-vêtements pour hommes. Un second défilé pour lequel Naomi Campbell a cette fois-ci pris place au premier rang avec le chanteur Wizkid et le rappeur Tinie Tempah. Retour sur cette journée de Fashion Week milanaise en images.