Mort d'Anémone : La star en 5 répliques cultes !

Exclusif - Spectacle "Elles se croient toutes Joly" en hommage à Sylvie Joly, mis en scène par Pierre Palmade, au théâtre de Paris dans le 9ème arrondissement à Paris, le 26 octobre 2015, qui sera diffusé le 15 janvier 2016 sur France 3. Les comédiennes et humoristes Anémone, Anne-Elisabeth Blateau, Carole Bouquet, Catherine Hiegel, Valérie Karsenti, Michèle Laroque, Valérie Lemercier, Valérie Mairesse, Claire Nadeau, Muriel Robin, Mathilde Vitry et le comédien Alex Lutz ont interprété les sketches les plus célèbres de Sylvie Joly au cours d'une soirée de gala au profit de l'association "France Parkinson". © Dominique Jacovides - Romuald Meigneux / Bestimage