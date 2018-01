Mort de France Gall : Emmanuel Macron, Nikos Aliagas... pluie d'hommages

La France est en deuil. Un mois après Johnny Hallyday, elle perd une autre de ses icônes. France Gall nous a quittés ce dimanche 7 janvier, une triste nouvelle à laquelle ont réagi de nombreuses personnalités, du président Emmanuel Macron à Nagui, en passant par Hugues Aufray...

Le 7 janvier, la nation a célébré le troisième anniversaire des attentats terroristes contre Charlie Hebdo et le supermarché Hypercacher. En marge des commémorations, le président Emmanuel Macron a tweeté un hommage à la défunte France Gall.

Il écrit : "France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait."