Mort de George Michael : Un suicide ? Les étranges messages de son compagnon...

L'autopsie, réalisée pour déterminer la cause exacte de la mort de George Michael, n'a pas donné de résultats concluants si bien que de plus amples examens devront être menés. Au même moment, des messages apparus sur le compte Twitter de Fadi Fawaz, dernier compagnon du chanteur, ont suscité l'émoi. La raison ? Il indiquait que l'artiste aurait réussi à se suicider. Des messages dont il nie être l'auteur, criant au piratage.

Fadi Fawaz, qui avait retrouvé le corps sans vie de George Michael, paisiblement installé dans le lit de sa résidence de Goring, un petit village de l'Oxfordshire (sud-est de l'Angleterre), affirme ne pas avoir rédigé les tweets postés sur son compte, dimanche 1er janvier 2017. On pouvait y lire : "La seule chose que George voulait, c'était mourir. Il a essayé de nombreuses fois de se tuer et il a finalement réussi." Interrogé par le Daily Mirror, il prétend avoir été hacké. "Je suis choqué par ce qui se passe sur Twitter. Mon compte a été hacké et fermé. Pour être honnête, c'est assez effrayant. Je n'ai pas envoyé ces messages. Je me suis levé à 11h30 en apprenant cette nouvelle. Je ne vais pas me prendre la tête avec ces choses-là", a-t-il dit.

Fadi Fawaz, coiffeur de 40 ans et compagnon de George Michael depuis quatre ans, en a dit un peu plus sur les circonstances dans lesquelles il avait découvert la mort de son conjoint. "Je ne l'ai pas vu. Je me suis endormi dans ma voiture et je ne l'ai pas vu cette nuit-là [le chanteur est mort le 25 décembre 2016, NDLR]. La police sait tout, c'est ça le plus important", a-t-il déclaré.

Pour l'heure, l'hypothèse la plus probable concernant la mort de l'interprète de Freedom reste la crise cardiaque. George Michael, qui n'était pas apparu en public depuis plusieurs mois, souffrait notamment de problèmes de poids. En outre, le chanteur de 53 ans aurait aussi été accro à la drogue...

Thomas Montet