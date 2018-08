Mort de Joël Robuchon : Sa dernière apparition émouvante dans Top Chef

Le monde de la cuisine est une fois de plus en deuil. Après les décès de Paul Bocuse et Anthony Bourdain, c'est un autre grand chef qui s'en est allé rejoindre les étoiles. Joël Robuchon est décédé ce lundi 6 août 2018 à Genève (en Suisse), à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer du pancréas comme l'ont dévoilé nos confrères du Figaro. Une maladie qu'il cachait depuis plus d'un an.

Joël Robuchon ne dévoilait pas simplement son talent dans ses cuisines. Le chef aux 32 étoiles partageait également sa passion à la télévision. De 1996 à 1999, il a fait le show dans Cuisinez comme un grand chef (TF1), de 2000 à 2009 dans Bon appétit bien sûr (France 3), où il a succédé à la célèbre Maïté, et en 2011 dans Planète Gourmande (France 3) au côté de sa fille Sophie.

Le grand nom de la cuisine a également fait des apparitions dans des émissions culinaires. La dernière remonte à avril dernier, dans Top Chef 2018. Sa venue avait d'ailleurs particulièrement ému les membres du jury Philippe Etchebest et Hélène Darroze, comme vous pouvez le (re)voir dans notre player. "Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai cuisiné pour Joël Robuchon en 2000. Il était président du concours du Meilleur ouvrier de France et c'est lui qui m'a remis le titre. Donc c'est de très bons souvenirs", a confié la star de Cauchemar en cuisine. Et sa collègue a de son côté admis : "C'est une épreuve particulière. J'en ai la chair de poule, je vous promets. C'est un honneur, donc il faut être à la hauteur de ça."

Pour rappel, les candidats devaient impressionner la star des fourneaux en sublimant la pomme de terre, produit auquel il doit sa renommée internationale. Joël Robuchon avait préféré les assiettes de Camille, de Victor et de Clément.