Mort de Johnny Hallyday : Nolwenn Leroy recadre en direct une journaliste

Samedi 9 décembre 2017, la France rendait hommage à Johnny Hallyday, mort à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon. 700 bikers ont accompagné sa dépouille des Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine, où s'est déroulée la cérémonie religieuse. Parmi les nombreuses stars présentes pour dire adieu au rockeur, Nolwenn Leroy a été interrogée par France 2. Et elle n'a pas manqué de remettre en place une journaliste...

Après avoir interrogé la chanteuse, qui a eu la chance d'interpréter certains titres avec Johnny Hallyday, la journaliste de France 2 a lancé : "Je vous avoue que je n'entends même pas ce que me dit Nolwenn parce qu'il y a un tel bruit, une telle..." Sans plus attendre, la maman du petit Marin a coupé son interlocutrice. "Ce n'est pas du bruit, c'est de la musique. C'est les voix qui se mêlent pour rendre hommage à Johnny", a-t-elle déclaré sourire en coin. Un gentil tacle...

Quelques minutes plus tôt, celle qui est montée sur scène lors de la grande soirée du Téléthon évoquait le souvenir de ses duos "qu'on ne peut pas oublier" avec la star. "Johnny c'était quelqu'un qui était dans la transmission, qui était généreux et moi c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai mêlé ma voix à la sienne, a-t-elle poursuivi. C'était une énergie et une identité vocale, quelqu'un qui parlait à tout le monde, toutes classes confondues, au-delà des snobismes musicaux." Et de conclure : "Johnny c'était un vrai artiste populaire, dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Et moi c'est ça qui me fascine et que je trouve extraordinaire."

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo !