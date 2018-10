Mounir Mahjoubi main dans la main avec son chéri pour une réception à l'Élysée

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique et son mari Mickaël Jozefowicz - Le président de la République française et sa femme la Première reçoivent le président de la République de Corée du Sud et sa femme pour un diner d'Etat au palais de l'Elysée à Paris, France, le 15 octobre 2018. © Cyril Moreau/Bestimage