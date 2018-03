Mylène Farmer (Ghostland) : "Quand elle vous dit oui, c'est à la vie, à la mort"

Une poupée assez traumatisante trône à côté du réalisateur Pascal Laugier, vestige du tournage de son dernier film, Ghostland, lauréat de trois prix au Festival de Gérardmer (Grand prix du jury, Prix du public et Prix du jury Syfy). Le cinéaste aime l'univers horrifique et parle de son travail avec une passion enthousiaste. Sans parler du fait qu'il a travaillé avec une artiste aussi iconique rare puisque son dernier film, Giorgino, remonte à 1994 : Mylène Farmer ! Purepeople a discuté avec lui de sa belle collaboration "horrifique" avec la chanteuse mythique qui incarne devant sa caméra une mère qui s'installe dans une vieille maison avec ses deux filles ados, mais la famille fait rapidement face à l'arrivée de tueurs monstrueux venus les séquestrer. Rencontre.

Fan de

"Je suis fan d'elle et de son travail, et c'est très rare dans la vie mais des fois, quelqu'un que vous aimez beaucoup vous appelle, vous dit qu'elle connaît vos films, vous suit depuis vos débuts et vous demande : 'est-ce que vous aimeriez réaliser un de mes clips ?' J'ai sauté de joie. La rencontre a été tellement évidente. Ce clip [City of Love] s'est passé à merveille et on a trouvé que c'était trop court. On ne s'est pas lâché après le clip, on a commencé à se fréquenter à titre privé, on a beaucoup discuté."

On se tournait autour.

"Elle a posé beaucoup de questions sur le film Ghostland sans oser, je crois, me demander un rôle. On se tournait autour. J'avais dans un coin de ma tête l'idée que j'avais très envie qu'elle joue le rôle de la mère, car je n'arrivais pas à trouver la bonne comédienne américaine." Ni une ni deux, la star qui souhaitait aussi collaborer avec lui découvre le scénario et s'engage sans tarder dans l'aventure.