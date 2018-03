Mylène Farmer : Sa rencontre avec son ex Laurent Boutonnat et leur film Giorgino

Lundi 12 mars, Mylène Farmer assurera l'avant-première de son nouveau film, Ghostland, réalisé par Pascal Laugier avec qui elle a précédemment collaboré pour le clip City of Love. Particulièrement attendue – ses fans sont déjà postés au pied du Grand Rex –, l'artiste de 56 ans qui prévoit parallèlement son nouvel album, Rolling Stone, pour l'automne prochain, s'est exprimée la veille sur le plateau du journal télévisé de 20h sur TF1, attirant plus de 7 millions de téléspectateurs ! Parlant de sa voix douce et mélancolique, elle s'est notamment confiée sur son amour pour le cinéma.

Ne tarissant pas d'éloges à propos du metteur en scène Pascal Laugier – de quoi le réconforter alors que la production du film est attaqué par l'une des jeunes actrices qui a été victime d'un accident de tournage –, Mylène Farmer déclare : "J'ai rencontré un réalisateur exceptionnel. Je vais me permettre de dire que c'est un putain de réalisateur. Et puis il y a un scénario absolument remarquable. Quand je l'ai découvert, je ne pouvais plus le laisser, et c'est vrai que j'ai dit immédiatement oui je veux faire ce film." Il a réussi à la faire revenir sur le grand écran, vingt-quatre ans après Giorgino.

Sorti en 1994, Giorgino est réalisé par Laurent Boutonnat, musicien, auteur-compositeur, producteur et réalisateur qui a été le compagnon de Mylène Farmer. Si elle ne s'exprime pas sur leur couple, elle évoque tout de même leur collaboration : "J'ai rencontré Laurent Boutonnat quand je suis sortie du cours Florent." "Et vous avez choisi la chanson", indique la présentatrice Anne-Claire Coudray. La chanteuse et actrice précise alors : "Mais on avait un amour commun pour le cinéma aussi, c'est pourquoi on a fait aussi ces clips qui sont très longs, avec cet amour du cinéma, de l'image. Laurent Boutonnat avait réalisé un premier long métrage à l'âge de 16 ans [La Ballade de la féconductrice, film interdit aux moins de 18 ans, NDLR]. Et il m'a embarquée dans ce film [Giorgino] que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'a pas rencontré son public. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié."

Grosse production de l'époque (l'équivalent de 12 millions d'euros), Giorgino n'a attiré que 70 000 entrées sur le territoire français. Si leur clip fascine, le couple n'a pas convaincu le public avec son atmosphère sombre et ses trois heures. Le réalisateur, traumatisé par cet échec, rachète les droits et en empêchera toute diffusion. Un DVD sortira finalement en 2007.