Mylène Farmer sensuelle avec un beau brun pour le clip Des larmes

Ce vendredi 10 mai 2019, Mylène Farmer revient avec Des larmes, le cinquième extrait de Désobéissance, son dernier album sorti en septembre 2018 et déjà vendu à plus de 230 000 exemplaires – certifié deux fois platine. L'iconique chanteuse de 57 ans, qui a habitué ses fans à des clips toujours très travaillés, a fait appel au photographe et réalisateur Marcel Hartmann.

Mylène Farmer continue de s'exposer dans des univers sombres et, cette fois, elle est carrément dans une ambiance en noir et blanc. On retrouve notamment la star blottie avec sensualité contre un beau brun : Stanley Weber, (Borgia, Outlander, Britannia...), fils de Jacques Weber. Il faut dire que la chanteuse clame son chagrin de se retrouver seule et sa joie d'être dans les bras de celui qu'elle aime. "Des larmes, des larmes, des larmes, à quoi, à quoi bon vivre si t'es pas là. Je m'isole, m'isole, m'isole", chante-t-elle.

À noter que les supports matériels vinyle et CD de ce nouveau single sortiront le 7 juin prochain.

Mylène Farmer sera en concert du 7 au 22 juin à Paris La Défense Arena pour neuf dates. Pour l'heure, on sait que la chanteuse a fait appel au créateur Jean Paul Gaultier pour ses costumes de scène et à son fidèle ex-compagnon Laurent Boutonnat pour la conception du show. Selon le producteur de la star, Thierry Suc, ce spectacle sera "réellement intransportable": 150 personnes, 45 semi-remorques et 1800 manutentionnaires, voici quelques-uns des chiffres fous qui annoncent la couleur !

Pas moins de 320 000 spectateurs viendront l'applaudir. "Je suis heureuse, comblée, de savoir qu'ils me retrouveront prochainement. J'ai beaucoup de chance. Je travaille également beaucoup. J'aime mon métier et j'aime le faire bien. Il me tarde d'être en juin. Je suis nulle en chiffres, le vertige n'est pas là. C'est plutôt l'enjeu, c'est réussir cette scène, réussir à communiquer et émouvoir, à donner du bonheur j'espère", confiait-elle récemment.

