Mylène Farmer sensuelle dans les bras d'un beau jeune homme

On n'en saura pas plus sur la relation qu'entretient Mylène Farmer avec Stanley Weber. L'ancienne compagne du musicien et auteur compositeur Laurent Boutonnat laissait planer le doute en janvier dernier sur sa situation amoureuse, décrivant sa vision de l'amour, forcément érotique. "La liberté et l'amour sont compatibles, quand les règles du jeu sont claires. Qui sait... Il existe aussi des hommes merveilleux", soufflait-elle avec sa célèbre discrétion.