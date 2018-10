Mylène Farmer sur TF1 : "Je sens que c'est le moment..."

Dimanche 30 septembre, Mylène Farmer était l'invitée d'Anne-Claire Coudray dans le journal de 20h de la TF1. La chanteuse, particulièrement souriante et émue, réservait à ses admirateurs une grande nouvelle : l'annonce de son retour sur scène à partir du 7 juin 2019, six ans après la tournée Timeless 2013. "Ça me manque forcément [de ne pas être sur scène], mais là, j'ai senti que c'était le moment où il fallait vraiment que je monte sur scène. On dit que la musique est un cri primal. Je le pense et j'ai besoin de partager tout ça avec le public. Nous sommes en train d'élaborer le spectacle avec [le producteur] Thierry Suc, Laurent Boutonnat et beaucoup d'autres." Mylène ajoute qu'elle a choisi cette salle tout spécialement et qu'elle demande "humblement" au public de venir à elle car elle restera à Paris comme elle l'avait fait en 2006 avec le supershow Avant que l'ombre... qui fut joué treize fois à Bercy. Sur TF1, Mylène, qui vient de sortir l'album Désobéissance, se souvient qu'elle avait eu beaucoup d'excellents retours sur ce spectacle conçu exclusivement pour l'ampleur de Bercy et n'avait pu être emmené sur la route.

La star se produira à Paris La Défense Arena à partir du 7 juin 2019. Elle donnera six représentations : les 7, 8, 11, 12, 14 et 15 juin 2019. L'ouverture de la billetterie se fera en deux temps : d'abord le samedi 13 octobre 2018 à 10h, uniquement sur le site www.mylenefarmer2019.com, puis dans les points de vente habituels le lundi 15 octobre à 10h.

En 2013, Mylène Farmer présentait le spectacle Timeless. Après dix Bercy, elle a chanté partout en France, en Belgique, en Suisse, en Biélorussie et en Russie. Le show était futuriste. La chanteuse était entourée de bras robotiques aux mouvements hypnotiques. Une machinerie de rêve pour un tour de chant maîtrisé qui ne manquait ni d'émotion ni de poésie.