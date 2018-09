Nabilla Benattia et Thomas Vergara au défilé Versace, avec Bella et Gigi Hadid

Dans quelques jours, Paris sera en ébullition avec le coup d'envoi de la Fashion Week, le 25 septembre 2018. Mais en attendant que tous les plus grands mannequins débarquent dans la capitale, c'est en Italie que les défilés prêt-à-porter printemps-été 2018 s'enchaînent.

Alors que les soeurs Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner, la jeune Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, règnent sur Milan, elles ont toutes participé au défilé Versace organisé le vendredi 21 septembre. La Russe Irina Shayk et la belle Emily Ratajkowski (habillée cette fois-ci) ont elles aussi foulé le catwalk de Donatella Versace.

Parmi les stars invitées au défilé, un couple de Français qui a fait le voyage depuis Londres : Nabilla Benattia et Thomas Vergara. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste et le chroniqueur de C'est que de la télé (deux émissions diffusées sur C8) ont fait honneur à la maison Versace en sortant la panoplie complète. Leggin taille haute imprimé or et noir et tee-shirt noir à l'effigie de la marque pour Nabilla, et maxi-pull avec un tigre pour Thomas. Des pièces de la nouvelle collection.

Fière d'être invitée à la Fashoin Week de Milan, Nabilla n'a pas manqué de faire le show dans les rues de la ville.