Nabilla recalée de Fort Boyard : France 2 lui préfère Ayem Nour !

Nabilla ne s'en cache pas, elle rêve de participer à Fort Boyard sur France 2 ! Cependant, alors qu'elle avait été approchée par la production du jeu d'aventures afin de faire partie de la prochaine saison bientôt en tournage, la chaîne aurait finalement refusé tout net sa venue. De quoi mettre un petit coup au moral de la compagne de Thomas Vergara...

En effet, selon Le Grand Direct des médias d'Europe 1, c'est la directrice exécutive de France 2 Caroline Got qui a écarté cette option. Probablement échaudée par les déboires judiciaires passés de la jeune femme ou par son étiquette d'icône sexy de la télé-réalité, la dirigeante du Service public a proposé un autre nom à la place, celui d'Ayem Nour (Secret Story 5), l'animatrice du Mad Mag de NRJ12.

Lorsqu'elle a appris la triste nouvelle, Nabilla n'a pas caché sa tristesse sur les réseaux sociaux et s'est adressée directement à Caroline Got. "J'aurais adoré faire Fort Boyard... Déjeunons ensemble pour apprendre à nous connaître ;) #sansrancune", a-t-elle tweeté.

Bien entendu, de nombreux internautes ont regretté ce choix de la part de France 2. "Ils ne savent pas ce qu'ils perdent", "Mais on voulait voir Nabilla dans Fort Boyard nous !", "Ce choix est un peu incompréhensible", "Désolé mais Ayem c'est la Nabilla Leader Price, à part le Mad Mag elle est rien ! Regardez sur les réseaux, Nabilla à deux fois plus de followers qu'elle !", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, Nabilla a finalement commenté : "J'ai vu comme vous sur internet que je ne ferai pas Fort Boyard. Cela m'étonne car la production était venue chez nous à Londres, elle nous a suppliés de participer Thomas et moi. Et nous avions donné notre accord (...) Si j'avais dû faire le fort, j'aurais trouvé ça génial. Mais ce n'est pas bien grave si ça ne se fait pas ! En revanche, je n'arrive pas à comprendre cette décision sachant qu'à la place, ils ont choisi Ayem et Jeremstar. Des personnalités proches de moi, me semble-t-il. Alors ça rime à quoi ?"