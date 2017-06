Nabilla : Ses retrouvailles avec son père en images !

Nabilla et son père Khoutir Benattia ont pendant des années été en froid. En effet, lorsque la jolie brune a eu 13 ans, ses parents se sont séparés et elle en a profité pour s'émanciper et adopter un mode de vie loin des principes religieux imposés par son père. Depuis, ils ont renoué. Et vendredi 23 juin 2017, l'ex-candidate de télé-réalité a partagé leurs retrouvailles sur Snapchat.

Sur ces images, la chérie de Thomas Vergara se balade en scooter avec son père et semble on ne peut plus ravie de l'avoir enfin retrouvé. Sur Twitter, Nabilla a même confié que le fait d'avoir revu son papa lui a fait "tellement de bien". "La famille c'est tellement important, vraiment", a-t-elle également écrit sur le site de micro-blogging.