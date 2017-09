Naëlle (La Villa des coeurs brisés 2) maman: Elle a accouché d'un petit garçon !

En commentaires, de nombreux internautes félicitent la jeune maman pour cette nouvelle et naissance. "Toutes mes félicitations, je vous souhaite énormément de bonheur à toi et à ta petite famille", "Trop contente, tu mérites tout le bonheur du monde", "Félicitations et bienvenue au petit ange", peut-on lire.

Pour information, celle qui est déjà maman d'un petit garçon né d'une précédente union reste très discrète sur sa vie privée. En effet, après son histoire d'amour avec Lakhdar, Naëlle révélait avoir retrouvé l'amour.

"Je suis en couple depuis quelques mois et j'ai rencontré une personne avec qui je suis bien. Une personne plus âgée que moi, il a 28 ans, et qui me correspond. Il me rend la plus heureuse, il me complète et il s'entend très bien avec mon fils", précisait-elle au micro de Sam Zirah en janvier dernier. Et de conclure : "Tout est parfait."