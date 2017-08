Naissance du bébé panda - Chantal Goya à la télé : Les moqueries fusent...

Cependant, Chantal Goya n'est pas seulement l'interprète inoubliable de Pandi Panda, chanson dont les paroles et la musique sont signées Jean-Jacques Debout et qui a été diffusée dès 1984. La chanteuse est une véritable passionnée de ce noble, rare et menacé animal qu'est le panda. Elle en parle avec beaucoup d'enthousiasme sur le plateau de la chaîne d'informations en continue. "C'est tellement important de dire aux enfants, aux familles que un jour il faudra protéger notre planète et ce petit panda qui vient de naître c'est tellement un joli cadeau pour la France", a-t-elle très justement déclaré.

"Mini-Yuan Zi"

Les débuts du bébé panda sont sous une grande surveillance comme le rapporte l'AFP. "La première semaine est la plus difficile car il est encore très fragile", a averti le chef vétérinaire du zoo Baptiste Mulot au lendemain de la naissance du petit panda, un mâle prénommé provisoirement "Mini-Yuan Zi", du nom de son père biologique et compagnon de la mère, Huan Huan. Le petit panda, le premier à naître sur le sol français, "est vigoureux" et "tête sa mère", a aussitôt rassuré le vétérinaire. Son jumeau est décédé environ une heure après sa naissance en dépit des efforts des vétérinaires du zoo.

Pour "Mini-Yuan Zi", "on va voir s'il faudra compléter avec du lait apporté par les deux soigneuses chinoises venues de la base de reproduction des pandas de Chengdu (province du Sichuan, sud-ouest de la Chine). Huan Huan ("Joyeuse") "est une mère très protectrice, ce qui est très bien", a commenté le vétérinaire. "Le petit est en permanence sur sa mère" à laquelle il est retiré environ toutes les deux heures. Il est alors "placé immédiatement en couveuse" où on lui présente un biberon, a précisé le vétérinaire. "Mini-Yuan Zi" pesait 142,4 grammes, soit 21,4 grammes de plus que son jumeau à la naissance. Né à 22H18, le premier né avait été rapidement écarté par sa mère au profit de son jumeau né 14 minutes après.