Natacha Régnier, maman divorcée : "Je veux d'abord que mes filles soient bien"

À l'affiche de la saison 2 de la série Marseille sur Netflix, Natacha Régnier y incarne une femme légèrement inspirée par Marine Le Pen. À l'opposée de la femme qu'elle est dans la vraie vie, à savoir une mère de famille qui s'occupe de ses deux filles, fruits de deux relations différentes. Lise d'un côté, fille du compositeur et musicien Yann Tiersen que Natacha Régnier avait épousé, et Jessie, qu'elle a eu ensuite avec le réalisateur et photographe Guillaume Bonnaud.

Dans une interview accordée à Voici, l'actrice belge de 43 se confie sur son quotidienne et sur la manière dont elle gère sa famille recomposée, elle qui vit aujourd'hui avec l'animateur Jérôme Pitorin. "Pour moi, la maternité est une évidence joyeuse et je veux d'abord que mes filles soient bien, avant de penser à mon nombril", confie la belle quadragénaire dont les filles sont respectivement âgées de 15 et 9 ans. "La grande est très littéraire, cinéphile, musicienne ; la petite est beaucoup plus physique", assure leur mère que l'on a pu voir également dans une autre série, Les Bracelets rouges.