Natalie Portman : Baiser tendre avec Benjamin Millepied pour une grande soirée

Près de dix ans après leur rencontre, Natalie Portman et Benjamin Millepied sont, à n'en point douter, toujours aussi complices et amoureux. La preuve en images avec leur dernière apparition publique...

Samedi 20 octobre 2018, l'actrice de 37 ans et le chorégraphe de 41 ans organisaient une soirée de gala pour le L.A. Dance Project, compagnie de danse créée en 2012 par l'artiste Français avec l'aide du compositeur Nico Muhly, du consultant artistique Matthieu Humery, du producteur Charles Fabius et du compositeur Nicolas Britell.

Sublime dans une robe rouge de la maison Dior, parée de bijoux Van Cleef & Arpels, Natalie Portman s'est affichée radieuse, prenant la pose au côté de son époux. Lors d'un doux moment, la star américaine a même osé une rare démonstration d'affection en public, glissant un baiser à son époux devant les photographes.



Les parents d'Aleph (7 ans) et Amalia (1 an et demi) ont été rejoints par plusieurs stars au cours de cette soirée. Sur place, Natalie Portman a effectivement été vue en train de chaleureusement saluer Jennifer Garner, très chic en noire. Reese Witherspoon, qui co-présidait la soirée au côté de Natalie Portman, avait quant à elle assuré le déplacement au bras de son magnifique sosie, sa fille Ava (19 ans).