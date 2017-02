Natalie Portman, enceinte, plante les Oscars : Elle fait comme Marion Cotillard

Cinq ans après avoir fait une divine apparition aux Oscars, alors enceinte de son premier enfant Aleph et consacrée en prime d'une statuette de la meilleure actrice pour Black Swan, Natalie Portman ne répètera pas l'expérience ce dimanche 26 février. La star hollywoodienne,proche de l'accouchement, a dû décommander...

C'est dans un communiqué transmis à la presse américaine qu'elle explique la raison de son absence aux Independant Spirit Awards, mais aussi aux Oscars à venir. "En raison de ma grossesse, je serai dans l'incapacité d'assister aux Independent Spirit Awards ainsi qu'aux Oscars, déclare-t-elle. Je me sens heureuse d'être honorée au milieu de mes consoeurs nommées et je leur souhaite de passer le plus merveilleux des week-ends." Une situation qui ressemble fortement à celle de Marion Cotillard, grande absente des César vendredi soir, pour cause de "maternité imminente" avait précisé la réalisatrice Nicole Garcia.

Une absence qui n'aura pas entaché la cérémonie des Independent Spirit Awards samedi soir, puisque Natalie Portman s'est inclinée dans sa catégorie face à... Isabelle Huppert.Emma Stone, qui demeure la favorite à l'Oscar, ne concourait pas car le règlement des Independent Spirit Awards stipule que seuls les films aux budgets inférieurs à 20 millions de dollars (La La Land a coûté environ 30 millions) peuvent concourir.

Nommée pour Jackie, Natalie Portman n'est plus la favorite à l'Oscar de la meilleure actrice, depuis qu'Emma Stone enchaîne les récompenses, tout comme Isabelle Huppert qui s'est offert hier soir son 22e trophée aux Etats-Unis pour sa performance dans Elle. Cela n'empêche pas à la femme de Benjamin Millepied d'espérer et d'être soutenue par ses proches. Parmi eux, Luc Besson, qui l'avait dirigée si jeune dans Léon, a posté un tendre message sur Instagram...