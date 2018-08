Natasha St-Pier : Ce qui l'a aidée dans la maladie de son fils Bixente...

En 2015, à la naissance de son fils Bixente, c'est la douche froide : le bébé à une malformation cardiaque. Opéré dès ses premières semaines, il a brillamment affronté l'opération et se porte aujourd'hui comme un charme même s'il doit faire des contrôles de temps en temps. Natasha St-Pier, qui a déjà évoqué cette épreuve dans son livre, se confie à nouveau et fait une confidence.

Alors qu'elle évoque sa foi chrétienne pour Le Parisien Week-end, la sympathique chanteuse canadienne de 37 ans raconte que cela a été une aide au moment de la naissance de son fils. "La vie de mon bébé était entre les mains d'un excellent chirurgien. Mais l'erreur est humaine et j'ai eu besoin de croire en quelque chose de plus grand que l'homme", dit-elle. Toutefois, l'interprète de Je n'ai que mon âme ne se dit pas "très croyante". "Très, je ne sais pas, mais croyante. Mon fils est baptisé. Je porte des croix, parfois", confesse-t-elle.

Natasha St-Pier, qui vit avec son mari Grégory dans le sud-ouest de la France, est désormais une maman heureuse et détendue après avoir trouvé que la grossesse avait été "un enfer". La star a partagé plusieurs photos et vidéos de son bonheur familial sur les réseaux sociaux mais elle garde aussi un oeil sur sa carrière. Outre la musique, avec ce nouvel album Aimer c'est tout donner, la chanteuse a aussi reçu un diplôme pour enseigner le yoga ! Ella va d'ailleurs sortir un livre sur le sujet et évoquera aussi la nutrition et la méditation.

L'interview de Natasha St-Pier est à retrouver dans Le Parisien Week-end dans les kiosques.

Thomas Montet