Natasha St-Pier dévoile une vidéo trop craquante de Bixente !

Fière maman d'un petit Bixente, né en novembre 2015, Natasha St-Pier le couvre d'amour et d'attentions après avoir vécu plusieurs mois de stress en raison de l'insuffisance cardiaque de son fils. Aujourd'hui, le craquant garçonnet se porte bien et il a même le goût du sport...

Sur Facebook, la chanteuse a partagé une petite vidéo dans laquelle elle filme Bixente, déposant un bisou sur des planches de surf ! Le fils de la star et de son mari Grégory Quillacq aime ce sport aquatique et partage régulièrement cette passion avec son papa, comme on avait déjà pu le voir à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. "Je crois que Bixente sera sportif comme ses parents. Il aime déjà beaucoup les planches de surf...", a commenté l'artiste.