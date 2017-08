Nathalie (L'amour est dans le pré 2017) : "Je voulais arrêter l'émission..."

Coup de théâtre dans L'amour est dans le pré 2017 ? Nathalie, la jeune éleveuse de vaches et de chèvres de 27 ans, a révélé à nos confrères de TV Mag avoir été à deux doigts de tout arrêter, tout comme Carole. Et pour cause, après la diffusion de son portrait, la candidate a dû faire face à une situation surprenante...

"Je l'ai très mal vécu parce qu'un journal local a donné mon nom de famille et celui de mon village", a déclaré Nathalie. Ainsi, "une quinzaine d'hommes" ont fait le déplacement jusqu'à chez elle, "sans compter ceux qu'[elle] n'a pas vus". "J'étais trop mal, je voulais arrêter l'émission, a avoué la jeune femme. Mais la productrice m'a beaucoup rassurée et m'a dit ce que je devais dire aux gens." Et d'ajouter : "J'ai pris sur moi et, finalement, ça m'a donné de la force pour gérer cette pression, que l'on ne connaît pas."

Après ce coup dur, Nathalie a retrouvé le sourire lors des speed dating. En effet, la benjamine de la saison a craqué pour trois prétendants, mais n'en a finalement choisi que deux : Victor et Bastien. "J'ai ensuite reçu une lettre de Sébastien chez moi, qui m'a beaucoup touchée. Je ne savais plus où j'en étais", a-t-elle confié. De là, Nathalie a demandé à la production s'il était possible d'inviter trois prétendants à la ferme. Une requête finalement acceptée. "Je fais l'émission pour trouver quelqu'un, donc je ne voulais pas avoir de regret", s'est justifiée celle pour qui il n'est "pas évident" de rencontrer quelqu'un à cause de ses horaires de travail (6h-20h30).

Afin de découvrir comment se déroule le séjour à la ferme pour Nathalie et ses trois prétendants, rendez-vous ce lundi 7 août 2017 dès 21h sur M6 afin de suivre un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2017.